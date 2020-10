Cm.com – Occhio a Hysaj, se non rinnova c’è la Roma!

Anche se, negli ultimi giorni, sono arrivati segnali positivi riguardo il rinnovo di Hysaj, il futuro dell’albanese è ancora in bilico.

A rivelarlo è calciomercato.com, sostenendo che nel caso in cui il terzino destro non dovesse trovare un accordo con il Napoli per il rinnovo, c’è la Roma alla porta, pronta ad acquistare il calciatore a gennaio o a giugno a parametro zero. Inoltre, in giallorosso raggiungerebbe il suo connazionale Kumbulla.