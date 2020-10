De Magistris attacca De Luca: “Non ha fatto niente per evitare tutto ciò. Sarà inevitabile un nuovo lockdown”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Capital nel corso del programma “The Breakfast Club”. De Magistris ha attaccato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Ecco le sue parole.

“La chiusura delle scuole è solo l’inizio. De Luca ha alzato bandiera bianca: sarà inevitabile un nuovo lockdown. Basta dire che questa è una situazione inaspettata. È da giugno che aumentano i contagi. E De Luca non ha fatto niente: non ci sono medici o infermieri in più, niente tamponi o nuovi posti letto. Assistenza domiciliare completamente assente. Cosa è stato fatto in tutti questi mesi di proclami e lanciafiamme? È venuta fuori tutta l’inadeguatezza della sanità pubblica della regione. Gli ospedali sono già in tilt. Come si fa a decidere la chiusura delle scuole alle sette di sera senza coordinarsi con nessuno? Io non sono neanche parte dell’unità di crisi. Decisione presa senza confrontarsi con nessuno“.