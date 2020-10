Sportitalia – Juventus-Napoli verrà recuperata, assist dai bianconeri. Gravina d’accordo: i dettagli

Il caos generato dal rinvio di Juventus-Napoli continua ad infiammare il mondo del calcio e non solo. Ieri è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo che ha sancito agli azzurri la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica, ma la vicenda sembra destinata a non concludersi in questo modo.

Secondo la nota emittente televisiva Sportitalia, la partita verrà rigiocata regolarmente. Il Napoli vincerà il ricorso. Una decisione volta a riappacificare le parti e a mantenere integra la regolarità del campionato che sembrerebbe ampiamente condivisa dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

La motivazione principale di questa scelta si rinconduce al fatto che la Juventus abbia evitato di presentarsi in giudizio, rimanendone estranea totalmente. In questo contesto il Napoli avrebbe la strada spianata per vincere in secondo grado senza alcuna opposizione da parte dei bianconeri.