Procura Federale a Castel Volturno: medici e dirigenti sotto torchio per quattro ore! Possibile controllo da parte dell’Asl

Nella mattinata di ieri la Procura Federale ha fatto visita a Castel Volturno, ma l’ispezione non si concluderà qui. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni è attesa anche l’Asl.

Gli 007 della federcalcio hanno fatti visita al Traning Center per acquisire una documentazione più completa che permetta loro di verificare che tutte le operazioni relative al protocollo anti-Covid siano state seguite correttamente. Nei prossimi giorni è possibile che venga effettuato un controllo anche dall’Asl.

Come scrive poi l’edizione odierna del Corriere della Sera, medici e dirigenti sono stati messi sotto torchio per quattro ore con domande mirate. Hanno acquisito atti e documenti inerenti alla corrispondenza tra il club e l’azienda sanitaria, sia quella avvenuta venerdì sera in seguito alla positività di Zielinski, sia quella di sabato, quando il Napoli scoperto il contagio di Elmas, ha ricevuto la disposizione di isolamento domiciliare della squadra e hanno annullato la trasferta di Torino.