Hola a todos, les quería contar que gracias a Dios, mi hijo Diego Fernando, mi hija Jana, Verónica y yo, NO tenemos Coronavirus. Les mando un beso grande y MUCHAS GRACIAS a todos los que se preocuparon por nuestro estado de salud. Y mucha fuerza para todos los que la están peleando!!! 💪