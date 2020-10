Mattia Grassani, legale tra le altre squadre anche del Napoli, è intervenuto in diretta su Rai Sport, a La Domenica Sportiva, per parlare della decisione del giudice sportivo sull’eventuale 3-0 a tavolino dopo Juventus-Napoli:

Il Napoli voleva giocare, ha solo chiesto un rinvio, onde consentire che le condizioni potessero far viaggiare venti persone. Il dato del 3-0 è da verificare, non basta non presentarsi per subirlo, se ci sono comprovate esigenze no.

La legge dello Stato prevale, noi riteniamo che anche in sede di giudice sportivo, quando verranno valutati tutti i documenti, possa anche arrivarsi alla conclusione di una messa in calendario successiva della partita. Dovesse arrivare il 3-0 a tavolino, il Napoli non lo accetterà, lo riterrebbe un provvedimento offensivo.