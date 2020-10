SKY – Dopo la nota di ieri, arriva la decisione della Juventus per la giornata di oggi: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky, la Juventus non cambierà il suo programma fissato per il giorno della partita. La squadra bianconera scenderà normalmente in campo alle 11 per l’allenamento di rifinitura e stasera si presenterà regolarmente all’Allianz Stadium.

La Juventus non ha in programma ulteriori comunicati e preparerà tutta la giornata come se stasera si dovesse scendere in campo. Tutto ciò nonostante il Napoli non sia partito per Torino.