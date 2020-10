Juventus-Napoli, la tensione per l’esito dei tamponi condiziona la trasferta di Torino: due soluzioni possibili

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha parlato del Napoli ed in particolare del programma degli azzurri in vista della trasferta di Torino contro la Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi si avranno i risultati del secondo giro di tamponi effettuati a tutti i calciatori e allo staff del Napoli. Il primo giro di test ha evidenziato tutti esiti negativi, ma nonostante questo c’è un clima di tensione a Castel Volturno. C’è preoccupazione per un’eventuale positività che potrebbe coinvolgere anche le famiglie. Per il Napoli è già stato previsto un terzo giro di tamponi, che verranno somministrati domattina, con i risultati che arriveranno in giornata. L’incertezza relativa all’esito dei tamponi ha condizionato la trasferta di Torino. Il club partenopeo non l’ha ancora programmata. Le possibili soluzioni al momento paiono due: partenza domani sera dopo cena oppure in alternativa raggiungere Torino domenica mattina”.