Sky – Sirene dalla Spagna per Fernando Llorente: il Re Leone può tornare in patria

Stasera scenderanno in campo e si affronteranno Eibar ed Elche in un match che non si fermerà solo a questioni legate al rettangolo verde.

Come riportato dai colleghi di Sky, i due club spagnoli, infatti, hanno messo nel mirino Fernando Llorente: l’attaccante della Roja, dal curriculum tutt’altro che scarno, è sempre più vicino al voler tornare in patria.

El Rey Leon ha anche notevoli offerte dall’Italia dove ci sono stati timidi sondaggi dalla Juventus (per un clamoroso ritorno), dallo Spezia e dal Benevento.

L’ingente stipendio percepito dall’attaccante spagnolo e la voglia di tornare in patria, bloccano però tutte le vie d’accesso ai piccoli club di Serie A e liberano le fantasia dei club de LaLiga.

Al momento l’Eibar è il club più vicino all’acquisto di Fernando Llorente per questioni meramente geografiche. Quello degli Armeros, infatti, è il club più vicino a Bilbao, città alla quale Llorente è legato (non solo calcisticamente).