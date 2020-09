VIDEO – Higuain disastroso all’esordio in MLS: rigore sbagliato e sconfitta per 3-0

Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Gonzalo Higuain in MLS all’Inter Miami. L’ex Juve e Napoli ha perso la sua prima partita nel nuovo campionato per 3-0.

Oltre alla sconfitta l’argentino è stato protagonista in modo più che negativo calciando un rigore alle stelle e prendendo parte a una rissa durante il match. Il Pipita era molto nervoso e a quanto pare ne ha pagato le conseguenze:

IL VIDEO:

Higuain skies the penalty kick 😳 pic.twitter.com/M5yZMMzpgI — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020