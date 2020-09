Mancini: “Questo mi sembra un campionato equilibrato. Il Napoli ed altre sei squadre possono insidiare la Juventus”

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, alla cerimonia di premiazione Manlio Scopigno, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Spero di vedere più gente allo stadio, si gioca all’aperto e non c’è pericolo. Sono passati mesi e credo sia giunto il momento di fare questo passo avanti, con la solita attenzione. Altri campionati hanno sospeso dopo e ricominciato con il 25-30% della capienza.

L’Italia ha sempre avuto giocatori bravi, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno per il meglio. In questi due anni abbiamo fatto bene, si può migliorare anche perché abbiamo giocatori molto giovani. Quest’altro anno ci potrà essere utile. Dopo l’eliminazione con la Svezia dovevamo inserire giocatori giovani per avere più futuro. A loro bisogna far capire che si crede molto nelle loro potenzialità.

Pirlo ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia si viene giudicati ogni due giorni. Una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà momenti belli e momenti meno belli, ma questo è il nostro lavoro

Il campionato appena iniziato sembra equilibrato, la Juventus mi sembra avere più qualità al momento. Ha ancora l’organico più ampio di tutte per giocare tutte le competizioni. Credo che tutte le altre, Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli ed Atalanta possano dar fastidio e giocarsi il campionato“