Mertens segna il primo gol della stagione per il secondo anno consecutivo

Il Napoli vince 2-0 contro il Parma la sua prima gara della Serie A 2020/2021. La vittoria è arrivata grazie ai gol nella ripresa di Mertens e Insigne.

Il gol al 63′ minuto di Dries Mertens è il suo 126′ con la maglia del Napoli. Ma, soprattutto, Mertens ha trovato il primo gol della stagione del Napoli per il secondo anno consecutivo. L’anno scorso, l’attaccante belga segnò il gol dell’1-1 in casa della Fiorentina, rispondendo al rigore di Pulgar. Quel match, poi, finì con la vittoria per gli azzurri con uno spettacolare 4-3.

