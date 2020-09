Il suo nome è stato accostato al Napoli a lungo, l’affare con la Roma, in cui era coinvolto anche Milik, sembrava destinato ad andare in porto. Ma non c’è niente da fare: Cengiz Under non sarà un calciatore del Napoli.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, è stato trovato l’accordo totale con il Leicester. Presto Under svolgerà le visite mediche con le Foxes e inizierà la sua avventura in Premier League.