RAI – Milik verso il sì alla Roma, emergono nuovi dettagli sui bonus! Nell’affare anche due giovani

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Per Milik bisogna aspettare il ritorno del procuratore in Italia, che ieri non ha potuto presenziare a causa del compleanno del figlio. I segnali però portano tutti verso un sì alla Roma. Forse oggi si è anche un po’ pentito per come è andata, perché lui aveva detto subito sì alla Juve e non ai giallorossi.

Sui bonus ci sono nuovi dettagli. Il Napoli riceve 3 milioni per il prestito e altri 15 per il riscatto. Altri 5 milioni sono già in tasca perché scatteranno al primo punto che la Roma farà nel prossimo campionato. Un altro bonus riguarda i gol di Milik: ogni 10 gol il Napoli incassa 1 milione, per un massimo di 4 milioni. Inoltre un altro milioni arriverà dalla futura rivendita del calciatore.

Infine, per motivi di bilancio, nell’operazione potrebbero rientrare uno o due calciatori del settore giovanile giallorosso. I nomi sono quelli di Bouah e Bove“.