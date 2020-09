De Maggio rivela: “Oggi simulazione del giorno partita. Pazza idea di Gattuso, riguarda l’attacco!”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo ad una simulazione che questa mattina la squadra azzurra ha tenuto a Castel Volturno, per preparare la sfida con il Parma di domenica alle 12.30.



Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la mattinata inedita dei giocatori azzurri, che hanno preparato una simulazione del giorno partita, facendo colazione alle ore 9 per poi prepararsi al match che si terrà domenica alle ore 12:30 contro il Parma valido per la prima giornata di campionato.

Inoltre parla della pazza idea di Gattuso, che sta valutando attentamente se adottare il 4-2-3-1 per far giocare Mertens, Insigne e Lozano dietro Osimhen oppure il classico 4-3-3, facendo partire il nigeriano dalla panchina ed il belga titolare affiancato dal capitano e Politano.

Il mister valuterà il da farsi in questi ultimi giorni che avrà a disposizione prima dell’inizio di campionato.