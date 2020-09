SKY – Cengiz Under saluta la Serie A, ad un passo la cessione al Leicester

A lungo inseguito dal Napoli, ma alla fine si accaserà altrove. Parliamo di Cengiz Under, l’esterno turco della Roma sta per la sciare la Serie A.

Infatti, come riportano i colleghi di Sky Sport, l’attaccante sta per passare al Leicester in Premier League. L’affare dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto.

Le Foxes, prima di Under, avevano provato ad acquistare Trincao dal Barcellona, trovando però la strada sbarrata. Ora l’accordo con la Roma per Under.