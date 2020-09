Nocerino: “Gattuso darà il meglio di sé. Fabiàn, che qualità! Bravo Tonali, anche io chiesi il numero 8 a Rino”

Antonio Nocerino, ex calciatore ed ora tecnico della selezione Under 15 ed assistente-allenatore della selezione Under 17 dell’Orlando City, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione del Napoli in vista della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso? La stagione è in salita, Rino ha un compito difficile. Ma l’importante è la preparazione, il gruppo unito per il salto di qualità. Iniziare l’annata dall’inizio e non da subentrante gli sarà d’aiuto“.

“4-2-3-1, chi giocherà a centrocampo? Fabian Ruiz può fare a differenza, lo vedo come Redondo. Grande qualità e classe nelle movenze. Fa far bene qualsiasi compagno di reparto. Veretout? Forte, ma non gioca nel Napoli!”.

“Non serve un incontrista se hai una mentalità offensiva e giochi sempre con la squadra corta. I calciatori bravi devono giocare tutti insieme, se hai la palla fai meno fatica. Sostenibile il centrocampo a 2? Solo se c’è il sacrificio di tutti”.

“Petagna? Giocatore importante, ha fatto bene fino ad ora e può fare ancora meglio. Con Rino può migliorare e crescere”.

“Osimhen? Nel 4-3-3 l’attaccante ha altri movimenti rispetto al 4-2-3-1. Osimhen capirà i movimenti e si adatterà al calcio italiano, che è il più tattico del mondo. Farà la differenza”.

“Tonali? Anche io chiesi la maglia a Gattuso, non sono neanche l’alluce di Rino! Si tratta di numeri pesantissimi, ma vieni apprezzato come calciatore ed uomo. Onorato di aver vestito quella maglia. Con la 22 non sarebbe stato più leggero, era di Kakà!“.

“Io credo che non vadano ritirati i numeri di maglia, avere un idolo e soprattutto avere la possibilità di vestirne la maglia dà tante speranze. Discorso a parte il numero 10 di Maradona, che è sacro!“.