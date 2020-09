RAI – Il Napoli può acquistare solo in prestito. Piace Brekalo, su Emerson e Firpo voci infondate

Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il procuratore di Brekalo, che piace tanto a Giuntoli, è Ramadani, il problema però per lui è economico. La situazione del Napoli non è delle migliori in quanto può fare solo operazioni in prestito con diritto di riscatto e non obbligo.

Le voci relative ad Emerson Palmieri e Junior Firpo sono infondate. Per sostituire Koulibaly, solo Sokratis. Se parte Ghoulam, il possibile sostituto e Karbownik”.