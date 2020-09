L’Hellas Verona fa un tentativo per Meret: risposta secca da parte del portiere

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’Hellas Verona ha provato a prendere Alex Meret in prestito dal Napoli. Anche gli scaligeri si aggiungono alle pretendenti dell’estremo difensore friulano che ha raccolto l’interesse di diverse squadre in queste settimane.

Il portiere classe ’97 ha rifiutato la destinazione, confermando la volontà di restare a Napoli e di provare ad essere assoluto protagonista della prossima stagione in maglia azzurra.