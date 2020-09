Europa League, sorteggio dei gironi il 2 ottobre a Nyon

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato un ampio focus all’Europa League, competizione europea in cui sarà impegnato il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il sorteggio dei gironi è in programma venerdì 2 ottobre, alle ore 13, a Nyon. Inizialmente i sorteggi e le premiazioni per i migliori calciatori e allenatori erano in programma ad Atene. A causa delle misure anti-Covid però, l’UEFA ha deciso di trasferire ogni evento nel proprio quartier generale in Svizzera, a Nyon appunto”.