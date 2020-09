CorSera – De Laurentiis ha scoperto l’esito del tampone ieri in Lega, poi il messaggio in serata a Dal Pino

L’edizione online del Corriere della Sera ha ricostruito la giornata del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nelle modalità in cui ha scoperto la sua positività al Covid19. ADL avrebbe scoperto l’esito del tampone in Lega, per poi comunicarlo ai presenti e abbandonare la seduta. Il Corriere scrive anche della positività della moglie del patron azzurro, Jaqueline. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

La giornata di ADL

“Sono le otto di sera quando il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, atterra a Roma: è soddisfatto dopo aver traghettato la Confindustria del pallone a un passaggio storico per il processo di modernizzazione del calcio. L’assemblea ha appena votato la delibera per la costituzione della media company con i fondi di private equity. Dal Pino accende il telefono e trova cinque chiamate del presidente del Napoli. «Paolo ho 38,5 di febbre. Il tampone è positivo»“.

“Aurelio De Laurentiis positivo al virus COVID19, l’esito del tampone effettuato nella mattinata di ieri gli è stato comunicato attorno alle 14.30. In quel momento partecipava all’assemblea di Lega, dopo aver pranzato insieme con gli altri presidenti all’hotel Hilton. De Laurentiis aveva ripetuto il tampone (il precedente era stato effettuato sabato scorso ed aveva dato esito negativo) per il sopraggiungere di qualche sintomo “strano” e soprattutto non chiaro ai fini della diagnosi da coronavirus. Ricevuta la telefonata di conferma, ha rivelato le sue condizioni a tutti i presenti ed è andato via, direzione Capri nella sua residenza estiva. Ha preso l’aereo per Napoli insieme con il presidente del Benevento, Oreste Vigorito”.

“Ha la febbre ma è a casa, l’attenzione alle sue condizioni di salute resta alta, per l’età ma anche per una pleurite avuta nell’autunno scorso. Probabile il trasferimento a Roma e il ricovero nelle prossime ore al Gemelli. Li ci sono i medici che lo seguono abitualmente per monitorare al meglio l’evoluzione dell’infezione. Anche sua moglie Jaqueline ha iniziato ad avere i primi sintomi (febbre) ed è positiva. Sarebbero negativi, invece, l’ad del club, Andrea Chiavelli e l’avvocato Mattia Grassani, presente con lui all’assemblea di Lega”.