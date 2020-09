CdM – Llorente cercato dalla Real Sociedad, lo spagnolo spera in una chiamata diversa

Fernando Llorente molto probabilmente non sarà un calciatore del Napoli anche per la prossima stagione. Il reparto d’attacco vede vari esuberi, Milik ha la valigia pronta e anche Llorente cerca di accasarsi in un nuovo club, cercando di preservare l’ingaggio attuale di 2,5 milioni di euro. Il Corriere del Mezzogiorno parla di una richiesta della Real Sociedad per l’attaccante spagnolo che però spera in una chiamata diversa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In attacco c’è abbondanza, non c’è solo Milik con la valigia pronta, anche Llorente è in attesa di una proposta che gli consenta di conservare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro previsto nel contratto in scadenza a giugno 2021. La Real Sociedad ha fatto un sondaggio ma dovrebbe partire Willian Josè per rendere lo scenario praticabile. In Italia si sono fatti avanti il Parma, il Genoa e il Benevento. Il club del presidente Vigorito sarebbe un piano alternativo, da attuare negli ultimi giorni di mercato. Llorente però spera anche in qualche chiamata dalla Premier League”.