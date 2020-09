Nandez-Napoli, CdM: gli azzurri propongono Ounas come contropartita

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno di oggi parla dell’interessamento del Napoli per il centrocampista Nahitan Nandez del Cagliari. Giuntoli ha di recente incontrato il DS dei sardi Carta e il suo agente Pablo Bentancourt per capire come muoversi. Il club chiede 35 milioni più 5 di bonus per lasciar partire il ragazzo: il 10% di una futtura cessione spetterebbe al Boca Juniors.

Il Napoli dal canto suo prova a rendere l’operazione più praticabile inserendo una contropartita. Avrebbe dunque pensato ad Ounas. Il ragazzo piace a Di Francesco, che lo riterrebbe idoneo al suo 4-3-3. Sull’azzurro tuttavia c’è anche il Leicester, che gli ha offerto 2,2 a stagione presentando però al Napoli un’offerta di 10 milioni di euro più bassa.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: