RAI – ADL aspetta offerte dal City per Koulibaly, non da Ramadani

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la diretta del programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI. Venerato ha fatto il solito aggiornamento del calciomercato del Napoli, soffermandosi sulla questione Koulibaly-City. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il City è pronto, ma il Napoli fa sapere che non sono arrivate offerte, anche se le intenzioni ci sono. ADL non ha avuto offerte e le aspetta dal City e non dall’agente di Koulibaly, Ramadani. Il Napoli valuta ancora tanto Koulibaly. Meno di 2 mesi fa, ma comunque lo valuta tanto. Il Manchester al momento non pare intenzionato ad offrire 75 milioni. Non vanno oltre i 60-65 milioni, bonus compresi”

