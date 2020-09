Sky – Per ora nessuna offerta presentata dal Manchester City per Koulibaly. Solo contatti

Continuano le novità sulla trattativa che potrebbe portare Kalidou Koulibaly al Manchester City. A parlarne è Luca Marchetti, giornalista di Sky. Ecco quanto dichiarato:

“Ad oggi non c’è un’offerta ufficiale del City per Koulibaly, ci sono solo dei contatti e probabilmente, da ciò che si può capire, l’offerta che il City avrebbe in mente non convince a pieno il presidente De Laurentiis. Prima di ragionare concretamente su un’offerta bisogna che arrivi in maniera scritta“

