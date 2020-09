TMW – L’Atalanta può cedere Gomez: offerta monstre dell’Al Nassr, al calciatore l’ultima parola

Ha del clamoroso il risvolto sul futuro del Papu Gomez. Il fantasista dell’Atalanta, simbolo della riscossa bergamasca alla Champions negli ultimi anni, potrebbe seriamente lasciare anzitempo.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, l’Al Nassr ha formulato un’offerta monstre. Ben 15 milioni per il cartellino di Gomez, molti per un 32enne.

E ad Alejandro? 6 milioni di stipendio prospettati. Tantissimi, per non vacillare. E infatti l’Atalanta vacilla, non opponendosi alla cessione e lasciando l’ultima parola al calciatore

