CdS – Leonardo chiama ADL, dal PSG pronti 140 milioni per Koulibaly e Fabian Ruiz!

Il futuro di Koulibaly potrebbe avere una svolta clamorosa: secondo il Corriere dello Sport, Il Manchester City non sarebbe più l’opzione favorita per il centrale del Napoli, ma il PSG si starebbe facendo avanti con insistenza. Infatti, da Parigi è arrivata una telefonata ad Aurelio De Laurentiis da parte di Leonardo, che ha chiesto di Koulibaly ma non solo. Anche Fabian Ruiz sarebbe sulla lista del PSG.

Per portarli entrambi in Francia servono 140 milioni, 70 a testa. Cifra altissima per cui il Napoli potrebbe cedere. Per ora solo un sondaggio, ma l’impressione è che i francesi vogliano tentare il doppio colpo. La disponibilità economica dei parigini è elevatissima, e il Napoli comincia a pensarci su. E chissà che il Manchester City non venga beffato.

