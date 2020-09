Con l’amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, è terminato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno domani al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della stagione.

Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30)

FONTE: SSC Napoli

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: