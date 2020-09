CdM – Napoli, contatti tra Sokratis, Gattuso e ADL: il greco preferisce il Napoli al Qatar

Sokratis Papastathopoulos è l’uomo giusto per sostituire Kalidou Koulibaly. Ne è convinto Gennaro Gattuso che sta cercando di convincere il centrale dell’Arsenal per trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli vuole prenderlo a parametro zero aspettando che il difensore greco si liberi dall’Arsenal con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Negli ultimi giorni ci sono stati frequenti contatti con Gattuso e De Laurentiis, Sokratis ha una proposta molto ricca dal Qatar ma preferisce il Napoli con cui ha già un’intesa di massima per un ingaggio di 2,5 milioni a stagione”

