Ounas sarà ceduto a titolo definitivo. Su di lui il West Ham

Sembra concludersi l’avventura di Ounas con la maglia azzurra. Dopo il mancato riscatto del Nizza, il giocatore è ritornato a Napoli. Ounas ha cambiato agente affidandosi a Moussa Sissoko. Quest’ultimo sta cercando di portarlo in Premier League interessa al West Ham. L’offerta per gli Hammers si aggira tra i 15 e i 18 milioni secondo Calciomercato.it. Una cosa è certa, per il francese niente più prestiti: sarà ceduto definitivamente.

