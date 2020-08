SN – Negativo anche l’ultimo tampone, Petagna già in arrivo a Castel di Sangro

Dopo giorni passati in isolamento, può finalmente iniziare l’avventura di Andrea Petagna con la maglia del Napoli.

L’attaccante prelevato dalla Spal era risultato positivo ai test per il Coronavirus. Il giocatore ha così svolto altri tamponi, risultati negativi. In giornata – secondo quanto raccolto da SpazioNapoli – Petagna raggiungerà il ritiro di Castel di Sangro per unirsi ai nuovi compagni.

Dai nostri inviati a Castel di Sangro: Pasquale Giacometti, Giuseppe Annarumma e Nicolas Iannone

