Chiariello: “Assurdo chiedere lo Scudetto dopo la stagione scorsa: se va bene si va in Champions League!”

In diretta ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dei tifosi del Napoli che chiedono lo Scudetto al presidente De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Parlare di scudetto quest’anno è una follia. Non ha proprio senso. Si ripartirà dopo una serie di problemi infiniti, un settimo posto, una rifondazione del gruppo. Se il Napoli ne esce bene, può puntare alla qualificazione in Champions League. Poi può sempre capitare l’annata perfetta dove non sbagli nulla e vinci uno Scudetto fuori programma, ma l’obiettivo è sicuramente la qualificazione Champions”.

