LIVE – Osimhen: “Essere qui è un sogno che si avvera. Dopo aver visitato Napoli il mio punto di vista sul razzismo è cambiato”

Cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della presentazione di Victor Osimhen e Amir Rrahmani. Presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis, il vicepresidente Edo De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Osimhen: “Ovviamente il mio rapporto con De Laurentiis e Gattuso, come un padre. Mi hanno fatto subito sentire a casa e anche i tifosi mi hanno fatto sentire un grande affetto”.

Rrahmani: “Tanti palloni recuperati? Faccio sempre il mio massimo”.

Osimhen: “Credo che il momento in cui ho deciso di accettare Napoli è quando ho parlato con il tecnico e con il presidente”.

Rrahmani: “Sono un difensore aggressivo, forte nei duelli aerei”.

Osimhen: “Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra, la passione è fondamentale per me. Dico sempre “mai dire mai” la partita è sempre aperta”.

Osimhen: “Per me essere qui è un grande salto di qualità, ho grandissimi compagni. Non mi interessa il denaro, voglio dare il massimo per questa squadra”

Rrahmani: “Ho giocato per due anni nella difesa a tre, in nazionale ho giocato a quattro, per me non è una novità. Nella mia prima stagione in Serie A non ho mai fatto gol ma sono stato sfortunato perché ho tirato più di tutti”.

Osimhen: “Essere qui per me è un sogno che diventa realtà, mi piace giocare come unica punta ma sono aperto alle novità. Ho compagni fantastici e sono felice di essere qui”.

Rrahmani: “Non ci sono molte differenze tra il Napoli e le altre big, siamo noi che dobbiamo dare il massimo giorno per giorno”.

Osimhen: “Ammetto che prima di arrivare in Italia ero scettico per la situazione del razzismo ma poi ho visitato Napoli ed il mio punto di vista è cambiato. Purtroppo il razzismo è ovunque ma sono certo che il razzismo non mi limiterà e questi tifosi mi aiuteranno tanto con il loro affetto”

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: