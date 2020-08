Osimhen ancora in goal, zampata da rapace. E Castel Di Sangro canta per lui

Sta giungendo alle battute finali anche il secondo giorno di ritiro a Castel Di Sangro per il Napoli. Alle ore 15 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, alla presenza di Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso, Cristiano Giuntoli, il sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso e il presidente della Regione Marco Marsilio.

Poco dopo, tutti in campo per la terza seduta, la seconda a porte aperte. Ancora una volta s’è fatto notare Victor Osimhen, a segno per la seconda partitella di fila. Ieri ha sfruttato uno svarione di Luperto, oggi un assist di Insigne dalla sinistra. Zampata ad anticipare Contini e rete, con i tifosi che subito dopo gli hanno intonato un coro.

Domani, sempre alle ore 15 e sempre nel palazzetto dello sport, la presentazione alla stampa proprio di Victor Osimhen e di Amir Rrahmani.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: