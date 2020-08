SKY – Sfuma Gabriel dal Lille, il calciatore a breve firmerà con l’Arsenal

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, Gabriel Magalhaes non sarà un nuovo giocatore del Napoli.

Il calciatore brasiliano, attualmente al Lille, è molto vicino alla firma con l’Arsenal. Gabriel ha aspettato a lungo il Napoli, che però non voleva affondare il colpo senza prima cedere Kalidou Koulibaly. L’accordo con il Manchester City per la cessione del difensore senegalese non è arrivato e dunque Gabriel ha deciso di andare altrove. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità del suo approdo in Premier League.

