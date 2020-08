CdS: Scoperto focolaio Covid, cambia la sede del raduno del Napoli

Cambio dell’ultimo minuto per la sede del raduno della SSC Napoli. Scoperto un focolaio Covid all’interno dell’Hotel Britannique, di Corso Vittorio Emanuele, che avrebbe dovuto ospitare il raduno del Napoli. Lo riportano i colleghi del Corriere dello Sport. Il Napoli si incontrerà domani alle 16 al San Paolo per poi fare tappa non più al Britannique bensì a Palazzo Caracciolo, prenotato in extremis. Glu azzurri passeranno lì la notte per poi trasferirsi in Abruzzo, lunedì mattina.

