Continua la protesta dei tifosi contro il marchio Lete in rosso: nascono anche le petizioni online

Era un semplice leak, non troppo distante da quella che dovrebbe essere la realtà, eppure le nuove divise del Napoli non sono piaciute alla stragrande maggioranza dei tifosi. Il popolo del web, d’altronde, è spietato nei giudizi. Colpa della scritta Lete, in rosso.

Il riquadro non è ammesso nelle nuove regole della FIGC e il main sponsor del Napoli si è adattato così. Proteste su proteste, le pagine social della Lete invase, gli hashtag #BoicottaLete che salgono in tendenze. Non solo: addirittura sono state lanciate varie petizioni online per raccogliere firme e far cambiare il colore dello sponsor.

L’esempio portato è quello della Fiorentina, che ha presentato la nuova maglia Kappa con lo sponsor Mediacom (marchio tendenzialmente blu) in bianco. Mediacom, però, appartiene a Rocco Commisso: dialogare con se stesso non dev’essere stato arduo.

