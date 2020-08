CdS – Lozano può partire: ipotesi prestito, spunta il Newcastle

Hirving Lozano potrebbe presto lasciare già Napoli. Non è detto, però, che lo faccia in maniera definitiva. L’attaccante messicano potrebbe finire in prestito in qualche squadra minore per trovare continuità e convincere la dirigenza partenopea e Rino Gattuso sulle sue capacità. Il Napoli non scarta l’ipotesi prestito e intanto anche il Newcastle sembrerebbe interessato al calciatore. Per ora, però, sono sono voci, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

