SPORTITALIA – Milik non è più la priorità per la Juventus: il club bianconero è in cerca di un attaccante più forte

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta televisiva a Sportitalia. Di seguito quanto evidenziato:

“La Juventus è in cerca di uno o addirittura due attaccanti dopo aver chiarito la questione rinnovo di Dybala. Se non ci sarà il rinnovo il club bianconero si fionderà su un attaccante ma non su Milik, non è la prima scelta: vuole un attaccante più forte.

Entro 10 giorni si saprà della questione legata a Dybala, non si potrà non risolvere la questione oltre questo lasso di tempo, altrimenti la questione si complicherebbe di parecchio”.

