Macedonia, il ct: “Elmas sta bene, mi ha detto di essere felice del rinnovo”

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone. Il tema trattato? Eljif Elmas, il centrocampista classe ’99 che dopo la sua prima stagione in azzurro ha appena firmato un contratto fino al 2025. Le sue parole:

“Il rinnovo contrattuale di Elmas con il Napoli fino al 2025 è la prova che il club crede in lui e che il calciatore sta molto bene in azzurro. Ho incontrato Elmas in Macedonia pochi giorni fa, è qui in vacanza. Mi ha confessato di essere molto felice del rinnovo, che vuole migliorare per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Per Elmas sarà importante avere continuità. Quest’anno ha avuto un alto minutaggio anche se, a causa del Coronavirus, gli impegni ravvicinati hanno costretto l’allenatore ad una maggior rotazione. Elmas può giocare molto bene anche da esterno sinistro, come avvenuto a San Siro con l’Inter in Coppa Italia.

E’ un calciatore duttile, può dare qualità sia al centrocampo che sull’esterno. In Nazionale, con me, gioca a sinistra nel 4-2-3-1 ed ha segnato anche un paio di goal dandomi molte soddisfazioni. E’ un bene per i tecnici avere a disposizione calciatori duttili come lui. Fabian e Zielinski? Non c’è alcun problema per Elmas, anzi. Avere più giocatori di qualità nello stesso ruolo è un bene perchè la stagione è lunga e gli impegni sono tanti”.

