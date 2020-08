CorrSport – Napoli in una botte di ferro: accordo di massima con Gabriel, spunta la deadline

Il pressing del Napoli è concreto per Gabriel Magalhaes. Se dall’Inghilterra raccontano di un Arsenal vicino alla chiusura dell’affare, in Italia arrivano notizie differenti.

Secondo quanto scrive infatti il Corriere dello Sport, il Napoli si sente fortemente al sicuro per il difensore brasiliano. Con il Lille – scrivve il quotidiano – c’è un gentlemen’s agreement, mentre con il calciatore un patto stretto venti giorni fa.

La deadline è quella del 27 agosto per concludere l’affare, ammesso che Kalidou Koulibaly lasci in tempo Napoli e l’Arsenal non sferri l’assatlo decisivo.

