SPORTITALIA – Il City offre più di 70 milioni per Koulibaly, Napoli in pole per Gabriel. In attacco Boga e Under i veri obiettivi, andranno via in tre. Occhio a Faraoni e Karbownik

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle entrate e uscite del Napoli a Sportitalia. Di seguito i dettagli:

“Il Manchester City propone al Napoli 70 milioni più 5 di bonus per Koulibaly, vicini agli 80 chiesti da De Laurentiis. Gabriel per sostituirlo: situazione sotto controllo, ma rischia di perderlo se Kalidou ci mette troppo ad andar via. Più avanti si lavorerà per un secondo difensore: Sokratis dell’Arsenal è il profilo monitorato.

In uscita Younes, Ounas e Lozano. I veri obiettivi sono Boga e Under. Per i terzini eventualmente occhio a Faraoni destra e Karbownik per sinistra. Per Reguilon la situazione è la stessa: il Napoli lo vuole in prestito ma la concorrenza è fittissima”.

