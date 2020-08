TS – Milik sperava di aver già cambiato squadra ma la Juve non affonda

Il destino di Arek Milik sarà lontano da Napoli. Nonostante il concreto interesse della Juventus, ecco che Tuttosport spiega quale sia in realtà la situazione del giocatore. Il polacco a questo punto dell’anno sperava di aver già cambiato maglia, invece si va verso la fine di agosto e Milik veste ancora la maglia del Napoli. La Juve era interessata, ma il no di Bernardeschi per lasciare la Juventus ha complicato la trattativa che non è mai decollata. E ora l’attaccante può accettare altre offerte.

