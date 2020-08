Sky – Milik ha già l’accordo con la Juve: si cerca lo scambio con Bernardeschi, che però non accetta ancora Napoli

Il noto collega di Sky Sport ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul sito di WilliamHillNews ha fornito uno specchietto importante sulla situazione legata al profilo del nuovo centravanti della Juventus, in particolare concentrandosi sul nome di Arkadiusz Milik, il più vicino tra tutti gli identikit rilevati. Ecco quanto riportato:

“Con Milik è già stata raggiunta una base d’intesa, ma l’idea della Juve è quella di scambiarlo con Bernardeschi, giocatore che al Napoli piace ma che non ha ancora deciso il suo futuro. Il polacco resta l’obiettivo principale, ma sono diversi i nomi seguiti per l’attacco: tra questi l’ex Alvaro Morata, Zapata dell’Atalanta (costi elevati), Dzeko (che la Roma non vuole cedere) e Jimenez del Wolverhampton. C’è poi la suggestione Lacazette dell’Arsenal, considerato l’alternativa migliore a Milik per il rapporto qualità-prezzo“.

