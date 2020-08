Higuain complica i piani della Juventus, non rinuncia al maxi ingaggio: ora è un peso per i bianconeri

A parlare del futuro di Gonzalo Higuain è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il Pipita non intende rinunciare al suo contratto da 7.5 milioni di euro. Si complicano quindi i piani della Juventus che senza la sua cessione il mercato bianconero in entrata non può avviarsi.

La Juventus ha messo l’argentino sul mercato, escludendo già la sua presenza per la prossima stagione. Il contratto di Gonzalo Higuain è in scadenza nel 2021, e i milioni del suo ingaggio pesano particolarmente per il club bianconero.