Benevento, il d.s. Foggia: “Grandi nomi? A volte rischiano solo di fare danni. Fanno perdere la realtà della nostra dimensione”

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tuttomercatoweb.com parlando del calciomercato dei sanniti. Ecco quanto evidenziato:

“Stiamo costruendo una squadra che parte già da una base forte. Andranno aggiunti giocatori di categoria per affrontare la Serie A, come ad esempio abbiamo fatto con Glik.

Se arriveranno grandi nomi? Glik ad esempio è un grande giocatore. I nomi fanno perdere la realtà della nostra dimensione. Il prossimo sarà il secondo anno di Serie A. Bisogna costruire un progetto su basi solide e aggiungere ciò che manca a prescindere dal grande nome con gente che vuole sposare il progetto. Il nome a volte rischia di fare danni.

Giovinco? È un nome venuto fuori come tanti. Siamo concentrati sui reali obiettivi. Lapadula? È un giocatore che piace. Ma da qui a definirlo vicino ce ne passa”.

Gervinho? Ci piace. Ma non solo a noi. È un calciatore importante per il Parma, ha due anni di contratto. Per ora abbiamo fatto una chiacchierata. Ma a Parma è cambiato il direttore, vedremo”.