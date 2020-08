TS – Il Napoli ha in pugno Gabriel Magalhaes: 25 milioni al Lille, arriverà con la cessione di Koulibaly o Maksimovic

Dopo aver formalizzato dal Lille l’acquisto più oneroso della storia del Napoli, affare da 80 milioni totali – tra soldi contanti, bonus e contropartite – per Victor Osimhen, ora si bada al fronte cessioni. E, per rientrare nell’importante spesa, il primo nome in lista di sbarco è quello di Kalidou Koulibaly, vicino al Manchester City, oltre al nome di Nikola Maksimovic che, nelle ultime ore, è stato allontanato anch’egli da Napoli. Per questo serve giocare in difesa adesso, ma sul mercato, e guardando sempre in casa Lille, non si fa fatica a sostenere che il giovane brasiliano Gabriel Magalhaes possa rappresentare il futuro del Napoli.

Il centrale difensivo è stato bloccato dal Napoli già durante la definizione della trattativa che ha portato in azzurro Victor Osimhen. La conferma, oggi, è arrivata anche da Raffaele Auriemma tramite le colonne di Tuttosport, che ha scritto: “Il primo è noto da tempo ed è il 23enne brasiliano Gabriel Magalhaes, difensore di proprietà del Lille che lo ha formalmente già ceduto al Napoli per una somma di 25 milioni“.