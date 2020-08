Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro di Meret. Ecco quanto dichiarato:

“Meret in prestito? Può essere ma non sono convinto. Pastorello (l’agente, ndr) ne ha parlato ieri, ma non mi risulta che il Napoli voglia farlo. Si parlerà anche di questo nel summit di Capri, Meret vuole partire titolare. Che il Napoli lo dia in prestito non sono convinto”.