Il Mattino – Il Napoli non va oltre i 20 mln per Boga: Under e Bernardeschi le alternative

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli ha già acquistato alcuni giocatori per la prossima stagione e non si fermerà di certo adesso. Gli azzurri stanno trattando per l’acquisto di Jeremie Boga dal Sassuolo ma l’affare non è semplice, in quanto i partenopei non hanno intenzione di spendere oltre 20 mln.

MERCATO NAPOLI, le alternative a Boga

Se dovesse saltare la trattativa Boga, Under e Bernardeschi potrebbero essere le alternative giuste. Al Napoli piacciono entrambi ma anche con Roma e Juventus non sarà facile trattare. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino.