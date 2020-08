RAI – Venerato: “Boga primo della lista ma ha una valutazione alta. Under affare possibile, Bernardeschi dipende da Milik”

Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal. Venerato ha parlato delle novità di mercato del Napoli, soprattutto quelle riguardanti il sostituto di Callejon. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Under non è il primo ma non è l’unico obiettivo. Boga non è semplice perché ha una valutazione economica importante, ed appartiene ad una società ricca. Per Bernardeschi c’è interesse ma è da vedere come si evolverà la trattativa per Milik alla Juventus”